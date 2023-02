Accidente en Gualaca, Chiriquí EN VIVO: Sube a 40 cifra de muertos

“El Ministerio Público realizó diligencias de levantamiento de 37 indicios. No se puede detallar la cantidad de cuerpos porque levantamos 37 indicios donde había cuerpos desmembrados”, informan autoridades del Ministerio Público.

“Se necesita un apoyo psicológico y emocional no solo para los migrantes que estaban allí, sino también para el personal que acudió a atender esto, muchos quedaron impactados”, Gladys Novoa, directora regional de Salud.

La Caja de Seguro Social (CSS)informa a la ciudadanía que debido al alto nivel de ocupación que mantiene el servicio de urgencias del Hospital Rafael Hernández de David, en Chiriquí, hoy miércoles 15 de febrero no se informará sobre la condición de salud de pacientes hospitalizados.

39 migrantes fallecidos, entre niños, mujeres y varones reportan las autoridades

La cifra de fallecidos se eleva a 39 de los 66 ocupantes del bus accidentado en está madrugada, según las cifras oficiales. El trágico suceso ocurrió aproximadamente de 4:00 a.m. a 4:30 a.m. Hasta esta hora, 10:40 a.m. aun se encuentran con los levantamientos de los cadáveres en el sector. La vía se mantiene cerrada.

Por el momento, se discute la posible cristiana sepultura para mañana, por parte de sacerdotes religiosos de las comunidades del lugar, quienes han apoyado a los migrantes que acuden al albergue con donaciones.