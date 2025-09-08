Accidente en Penonomé deja una persona calcinada y seis heridos en el sector de Sagrejá.

Por Ana Canto En la noche del domingo 7 de septiembre, una persona falleció calcinada dentro de su vehículo luego de registrarse un aparatoso choque frontal con otro auto en el sector de Sagrejá, al norte de la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé.

El accidente dejó seis personas heridas, quienes fueron trasladadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos al Hospital Aquilino Tejeira. De los lesionados, dos presentaban heridas de consideración; posteriormente se confirmó que sus estados de salud eran estables.

Con esta víctima, la cifra de fallecidos por accidentes de tránsito en Coclé asciende a 18 en lo que va del año. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1965112563743817962&partner=&hide_thread=false Una persona perdió la vida calcinada luego de que el auto en el que viajaba se incendió tras colisionar de frente contra otro auto en Penonomé.



Otras seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Aquilino TeJeira para que recibieran atención médica. pic.twitter.com/uRPd0sJBVR — Telemetro Reporta (@TReporta) September 8, 2025