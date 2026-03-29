Actividades en Casco Antiguo hoy: agenda domingo 29 de marzo

La Alcaldía de Panamá invitó a la ciudadanía a participar en una agenda integral de actividades este domingo 29 de marzo, enfocada en promover la convivencia, estilos de vida saludables y el uso del espacio público. Las actividades se desarrollarán principalmente en el Casco Antiguo, con propuestas culturales, gastronómicas y religiosas para toda la familia.
Casco Peatonal: cultura, música y gastronomía
Horario: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
El Casco Peatonal ofrecerá:
- Actividades culturales y artísticas
- Presentaciones musicales
- Espacios gastronómicos
- Ambiente familiar y seguro
Puerca Parrillera y BBQ Challenge
Mercado San Felipe Neri
Horario: 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
Entre las actividades destacan:
- Venta de comida desde temprano
- Preparación de equipos: 8:30 a.m.
- Competencia BBQ: desde las 11:00 a.m.
El evento incluye promociones y una variada oferta gastronómica.
Actividades por Semana Santa
Durante el fin de semana también se realizarán:
- Procesiones religiosas
- Recorridos por iglesias
Estas actividades forman parte de la celebración de la Semana Santa en el Casco Antiguo.
Espacio público y economía local
La Alcaldía destacó que esta agenda busca:
- Fomentar la convivencia ciudadana
- Impulsar el comercio local
- Promover espacios seguros y ordenados