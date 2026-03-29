Panamá Nacionales -  29 de marzo de 2026 - 11:53

Actividades en Casco Antiguo hoy: agenda domingo 29 de marzo

La Alcaldía de Panamá invita a actividades en el Casco Antiguo este domingo 29 de marzo. Habrá cultura, gastronomía y eventos por Semana Santa.

Actividades en Casco Antiguo hoy:

Actividades en Casco Antiguo hoy:

Mupa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá invitó a la ciudadanía a participar en una agenda integral de actividades este domingo 29 de marzo, enfocada en promover la convivencia, estilos de vida saludables y el uso del espacio público. Las actividades se desarrollarán principalmente en el Casco Antiguo, con propuestas culturales, gastronómicas y religiosas para toda la familia.

Casco Peatonal: cultura, música y gastronomía

Horario: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

El Casco Peatonal ofrecerá:

  • Actividades culturales y artísticas
  • Presentaciones musicales
  • Espacios gastronómicos
  • Ambiente familiar y seguro

Puerca Parrillera y BBQ Challenge

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Mercado San Felipe Neri

Horario: 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Entre las actividades destacan:

  • Venta de comida desde temprano
  • Preparación de equipos: 8:30 a.m.
  • Competencia BBQ: desde las 11:00 a.m.

El evento incluye promociones y una variada oferta gastronómica.

Actividades por Semana Santa

Durante el fin de semana también se realizarán:

  • Procesiones religiosas
  • Recorridos por iglesias

Estas actividades forman parte de la celebración de la Semana Santa en el Casco Antiguo.

Espacio público y economía local

La Alcaldía destacó que esta agenda busca:

  • Fomentar la convivencia ciudadana
  • Impulsar el comercio local
  • Promover espacios seguros y ordenados
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