Actividades en Casco Antiguo hoy: agenda domingo 29 de marzo

La Alcaldía de Panamá invitó a la ciudadanía a participar en una agenda integral de actividades este domingo 29 de marzo, enfocada en promover la convivencia, estilos de vida saludables y el uso del espacio público. Las actividades se desarrollarán principalmente en el Casco Antiguo , con propuestas culturales, gastronómicas y religiosas para toda la familia.

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Casco Peatonal: cultura, música y gastronomía

Horario: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

El Casco Peatonal ofrecerá:

Actividades culturales y artísticas

Presentaciones musicales

Espacios gastronómicos

Ambiente familiar y seguro

Puerca Parrillera y BBQ Challenge

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Mercado San Felipe Neri

Horario: 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Entre las actividades destacan:

Venta de comida desde temprano

Preparación de equipos: 8:30 a.m.

Competencia BBQ: desde las 11:00 a.m.

El evento incluye promociones y una variada oferta gastronómica.

Actividades por Semana Santa

Durante el fin de semana también se realizarán:

Procesiones religiosas

Recorridos por iglesias

Estas actividades forman parte de la celebración de la Semana Santa en el Casco Antiguo.

Espacio público y economía local

La Alcaldía destacó que esta agenda busca: