Actos protocolares por el Día de los Símbolos Patrios en la Presidencia de la República

Con la izada de la Bandera en el Palacio de las Garzas, iniciaron los actos protocolares en conmemoración al Día de los Símbolos Patrios. El Juramento a la Bandera fue dirigido por la Asociación de Muchachas Guías de Panamá, posteriormente el presidente de la República, José Raúl Mulino, hizo entrega del Pabellón Nacional a Maritza Cedeño Vásquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, abanderada del 4 de noviembre. La Banda Republicana procedió a entonar las melodiosas notas del Himno Nacional.