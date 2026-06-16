Adultos mayores: negligencia y abandono lideran los casos atendidos por el MIDES en Panamá

En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) exhortó a la ciudadanía a denunciar y prevenir cualquier forma de abandono, maltrato o negligencia contra las personas adultas mayores .

La entidad informó que, a través del Centro de Orientación y Atención Integral (COAI), atendió y dio seguimiento a 1,611 casos de vulneración de derechos entre 2024 y 2025.

Negligencia, maltrato y abandono encabezan las denuncias

De acuerdo con las estadísticas del COAI, de los 1,611 casos registrados:

694 corresponden a negligencia.

460 a maltrato.

457 a abandono.

El informe señala que las mujeres mayores son las principales afectadas por estas situaciones. Además, entre enero y abril de 2025 se contabilizaron 457 casos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2066684633433915611?s=20&partner=&hide_thread=false Este año se han reportado en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) 457 denuncias por abandono de adultos mayores, y entre los principales motivos están el maltrato y conducta negligente contra esta población. pic.twitter.com/4Q0LQDh4gP — Telemetro Reporta (@TReporta) June 16, 2026

Las provincias de Panamá y Panamá Oeste concentran la mayor cantidad de denuncias relacionadas con vulneraciones de derechos de personas adultas mayores.

MIDES mantiene canales de denuncia

Para atender estos casos, el MIDES mantiene habilitada la Línea 311 y sus 15 oficinas regionales en todo el país, donde los ciudadanos pueden reportar situaciones de abandono, maltrato, negligencia u otras afectaciones que comprometan la seguridad y bienestar de esta población.

Cada denuncia activa la intervención de un equipo interdisciplinario del COAI conformado por trabajadores sociales, psicólogos, abogados y gerontólogos. Este equipo realiza visitas domiciliarias, entrevistas, evaluaciones sociales y seguimiento especializado para garantizar una atención integral a las personas afectadas.

Preocupan los casos de abandono

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Alberto Elías Moreno, coordinador nacional del COAI, destacó que los casos de abandono continúan siendo motivo de preocupación, tanto en hospitales como en los propios hogares.

“Debemos ser más empáticos con nuestras personas mayores. Son personas que han contribuido al desarrollo de nuestro país y merecen vivir esta etapa de su vida con dignidad, seguridad y acompañamiento familiar”, expresó. “Debemos ser más empáticos con nuestras personas mayores. Son personas que han contribuido al desarrollo de nuestro país y merecen vivir esta etapa de su vida con dignidad, seguridad y acompañamiento familiar”, expresó.

Moreno explicó que cuando se recibe una denuncia, el equipo técnico elabora un informe especializado que posteriormente es remitido a la Fiscalía de Familia del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. En los casos donde la persona adulta mayor requiere protección inmediata, el MIDES coordina su ingreso a centros de larga estancia.

Más de medio millón de adultos mayores residen en Panamá

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en Panamá residen 532,039 personas adultas mayores, lo que representa aproximadamente el 12 % de la población nacional.

Ante esta realidad, el MIDES reiteró su compromiso de fortalecer las acciones de prevención, atención y protección de este grupo poblacional, promoviendo una cultura de respeto, dignidad y buen trato en todo el país.

La institución recordó que cualquier caso de abandono, maltrato o negligencia puede ser reportado a través de la Línea 311 o en cualquiera de sus oficinas regionales.