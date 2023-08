Aeronave incautada en el caso Odebrecht pasará a disposición del MEF.

Con fecha del 31 de julio del 2023, el auto vario del tribunal señaló: "Esta juzgadora, en atención a lo dispuesto en los artículos 552 y 553 del Código Judicial, a fin de garantizar la conservación y preservación del bien y evitar que causen o puedan causar graves perjuicios, considera que lo procedente es la remoción de Air Trust & Financing, representada por el licenciado Carlos Eugenio Carrillo, como administrador judicial de la aeronave Eurocopter EC-130T2, serie No. 7929 con registro de la Administración Federal Aviación de Estados Unidos No. 1626L, y en su lugar poner el bien a disposición del Departamento de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de que, en atención al Decreto Ejecutivo No. 359 de 4 de agosto de 2015, lo asigne a una institución estatal para su uso y custodia provisional".