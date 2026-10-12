Agroferias del IMA para el martes 13 de octubre a nivel nacional

Agroferias del IMA en Panamá. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 13 de octubre en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del martes 13 de octubre Colón Frente al Jardín Paraiseña, en Nuevo Paraíso, distrito de Colón. Comarca Ngäbe-Buglé Comunidad de Alto Rey, en Hato Corotú, distrito de Mironó. Coclé Cancha de Olá cabecera, en el distrito de Olá. Chiriquí Rancho Comunal de San Valentín, en Baco, distrito de Barú. Panamá Este Comunidad de Limonada, distrito de Chepo. Panamá Oeste Junta Comunal de La Arenosa, en Iturralde, distrito de La Chorrera. Aquí están las agroferias del IMA programadas para el martes 13 de octubre.



Verifica las sedes de cada feria

Todas inician desde las 8am

Recuerda llevar bolsa reutilizable



¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/TE4fsFFRxT — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 11, 2026