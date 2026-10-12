Agroferias del IMA para el martes 13 de octubre a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 13 de octubre en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del martes 13 de octubre
Colón
- Frente al Jardín Paraiseña, en Nuevo Paraíso, distrito de Colón.
Comarca Ngäbe-Buglé
- Comunidad de Alto Rey, en Hato Corotú, distrito de Mironó.
Coclé
- Cancha de Olá cabecera, en el distrito de Olá.
Chiriquí
- Rancho Comunal de San Valentín, en Baco, distrito de Barú.
Panamá Este
- Comunidad de Limonada, distrito de Chepo.
Panamá Oeste
- Junta Comunal de La Arenosa, en Iturralde, distrito de La Chorrera.