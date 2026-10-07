Agroferias desde las 8:00 a. m.: revise dónde estará el IMA este jueves

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas Agroferias para este jueves 8 de octubre en diferentes puntos del país. Las actividades comenzarán desde las 8:00 a. m. y, de acuerdo con la institución, los asistentes deberán presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable.
¿Dónde habrá Agroferias del IMA este jueves 8 de octubre?
Estos son los lugares anunciados:
Colón
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ULAPS de Portobelo, distrito de Portobelo.
Veraguas
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Escuela El Alto, distrito de Santa Fe
CEBG El Guabal, en Río Luis, distrito de Santa Fe
Casa Comunal de La Mesa, en La Mesa cabecera.
Panamá Oeste
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Jardín Chiquitín, en Ollas Arriba, distrito de Capira.
Panamá Este
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Cancha Loma del Río, distrito de Chepo.
Comarca Ngäbe-Buglé
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Comunidad de Cerro Venado, en Bagama, distrito de Müna.
Herrera
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Cancha Comunal de Cabuya, distrito de Parita.
Chiriquí
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Rancho Comunal de Alto Quiel, distrito de Renacimiento.
Panamá
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Estacionamientos del Edificio 28 de Villa Lorena, en Río Abajo, distrito de Panamá.
Coclé:
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Terrenos del Festival del Sombrero Pintao, en La Pintada cabecera.
¿A qué hora comienzan las Agroferias?
Según los anuncios divulgados por el IMA, las Agroferias están programadas para iniciar desde las 8:00 a. m. Los consumidores que acudan a los diferentes puntos deberán llevar su cédula y una bolsa reutilizable.