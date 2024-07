Alcalde de Colón, Diógenes Galván, realiza pagos a funcionarios mediante cheques

El alcalde de Colón , Diógenes Galván, informó que a partir de este martes se está llevando a cabo el pago por cheque correspondiente a la primera quincena de julio para todos los colaboradores del municipio. Sin embargo, Galván hizo una advertencia a aquellos que no han asistido a trabajar, instándolos a no presentarse a cobrar sus cheques.

Informe de personas en la Alcaldía de Colón contratadas sin trabajar

El alcalde de Colón, @Diogenesgalvann, anunció que desde este martes se está haciendo efectivo el pago por cheque de la primera quincena de julio a todos los colaboradores.

Advirtió a quienes no han asistido a trabajar que no acudan a realizar el cobro.

"Tenemos información clara…

“Tenemos información clara de todas las personas que no han venido a trabajar y las que realmente estaban contratadas sin trabajar. Así que les voy a dar un mensaje: los que crean que pueden cobrar sin haber trabajado, no vengan a buscar esos cheques. Porque al final vamos a tener que hacer lo correcto, y lo correcto es ponerlos en manos de las autoridades, ya que eso es peculado. Cobrar sin trabajar en el Estado no es correcto”, enfatizó Galvann.

El anuncio busca asegurar que los recursos públicos se distribuyan de manera justa y de acuerdo con el trabajo efectivamente realizado. El alcalde subrayó que se tomarán medidas para garantizar que no se realicen pagos indebidos y para combatir cualquier irregularidad.