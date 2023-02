Annette Planells: "enfrentamos decenas de demandas y querellas de Ricardo Martinelli"

Annette Planells , junto a Mauricio Valenzuela , sufrió ayer un intento de secuestro de bienes a solicitud del expresidente Ricardo Martinelli . En el domicilio de Planells no pudieron ejercer la orden judicial ya que la vivienda a la que llegaron los empleados judiciales no estaba a nombre de Annette Planells. Quién sí sufrió secuestro de bienes fue la exmujer de Mauricio Valenzuela, domicilio donde ya no vive el periodista hace años.

La interpretación de Planells sobre el accionar de Ricardo Martinelli: “Cuando ve que no puede avanzar en su intención de intimidarnos para que no sigamos denunciando la corrupción, ha pasado al proceso civil, pero tiene que hacerlo a través de las leyes que indican que la propiedad no es la residencia”.

Annette Planells en TReporta.png Annette Planells en Telemetro Reporta

Esto es un debate sobre libertad de expresión

“El Mensaje no es contra Movin, Annette Planells, ni Foco, ni Mauricio Valenzuela, es contra los periodistas, los ciudadanos que están mirando este tipo de acciones y dicen mejor no digo nada porque no quiero lleguen a mi casa a secuestrarme”, fue la conclusión de Annette Planells.

“El Órgano Judicial tiene que mirar esto con lupa, porque si bien el secuestro es una figura que existe en el Código Civil , cuando se ejecuta hay una serie de requerimientos que se tienen que cumplir y en este caso no se cumplieron”

“Tienes derecho a defender tu honra y hay un elemento que es derecho a réplica. Por qué Ricardo Martinelli no ha solicitado una sola vez derecho a réplica, cuál es la gran calumnia, jamás ha solicitado un derecho a réplica, que se le daría con mucho gusto”