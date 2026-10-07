Panamá Nacionales -

Anuncian las actividades del festival navideño City of Stars 2026

La Alcaldía de Panamá anunció las actividades del Festival Internacional Navideño City Of Star 2026, que arrancan el domingo 29 de noviembre con presentaciones culturales en el Casco Peatonal, y una carrera caminata en la que se busca contar con la participación de toda la familia. El encendido del árbol de Navidad será el domingo 6 de diciembre en el Mirador del Pacífico de la Cinta Costera, y el desfile navideño el 12 de diciembre.