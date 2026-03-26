Panamá Nacionales - 26 de marzo de 2026 - 14:18
Apatel expresa oposición ante proyecto sobre cobro de 10 dólares a viajeros en tránsito por Panamá
El presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), Víctor Concepción, manifestó su preocupación y su oposición al proyecto de Ley que busca aplicar una tasa de 10 dólares a los viajeros en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen Panamá. Señala que es una norma inconsulta que castiga a la industria turística.
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