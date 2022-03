ARAP señala que cerca del 40% de los restaurantes del país cerraron por pandemia y no han podido reabrir

"Lo que ha pasado con la pandemia es que lastimosamente se han perdido empleos porque la demanda ha bajado, también las restricciones, los aforos al 50%, recuerda también que antes los horarios estaban reducidos, entonces los dueños de restaurantes, la mayoría de los dueños de restaurantes al igual que probablemente la mayoría de los negocios aprendieron a vivir con menos personal, con horarios más recortados y también siendo un poquito más eficientes, hoy en día se maneja mucho mejor el tema de los costos, el tema de los gastos, pero eso repercute en la empleomanía y en la demanda de si la gente no tiene trabajo, no puede gastar, no puede salir a divertirse como en familia, en almuerzo, etc", señaló Vaccaro.