Asamblea Nacional obtiene calificación de 3.2 en boletín de la Fundación Espacio Cívico

La Fundación Espacio Cívico compartió su boletín tras el primer año de gestión en la Asamblea Nacional, siendo el diputado del PRD, Benicio Robinson, el que obtuvo el puntaje más bajo con 1.4, junto a otros colegas como Jairo Salazar, Raúl Pineda y Víctor Castillo, con calificaciones por debajo de 2.0, por fallar en aspectos como su asistencia al Pleno y las comisiones de trabajo. La organización explicó que 25 diputados han presentado voluntariamente sus declaraciones de intereses.