Ausencia de trabajadores afecta proyectos de construcción en Panamá, incluyendo la Línea 3 del Metro

El director general de CAPAC, Antonio Docabo Jirón, señaló que esta situación ha tenido un fuerte impacto en la operación programada, afectando la entrega de materiales y la continuidad de los trabajos.

Ausencia de trabajadores afecta proyectos de construcción

En diferentes proyectos de construcción se ha habido ausencia de trabajadores este viernes.



Antonio Docabo Jirón, director general de la Cámara Panameña de la Construcción, detalló que se ha registrado un impacto grande en la ciudad de Panamá y que esto cambia la operación que…

Por su parte, miembros del sindicato de la construcción denunciaron que algunos obreros no han sido autorizados a laborar, mientras que otros resaltaron que el día no trabajado no será remunerado.

Las autoridades del sector construcción continúan evaluando la situación y sus efectos en los cronogramas de entrega de las obras en desarrollo.