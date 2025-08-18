Panamá Nacionales -

Bancada Vamos publicará actas de sesiones de las cinco comisiones que presidirá

Diputados de la bancada Vamos se comprometieron a publicar todas las actas de sesiones de las cinco comisiones permanentes de la Asamblea Naciona que presiden, incluyendo votaciones, intervenciones y decisiones. También se comprometieron a rendir cuentas cada 4 meses en una sesión abierta al público, citar ministros y altos funcionarios cuando el tema lo amerite y dar prioridad a los proyectos por orden de llegada.