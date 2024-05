Benicio Robinson apoya una reestructuración en el Partido Revolucionario Democrático

"No nos hemos reunido con ninguna bancada y por el momento no nos vamos a reunir con ninguna bancada. Cada bancada tendrá que tomar su decisión cuando llegue el momento del 1 de julio". "No nos hemos reunido con ninguna bancada y por el momento no nos vamos a reunir con ninguna bancada. Cada bancada tendrá que tomar su decisión cuando llegue el momento del 1 de julio".