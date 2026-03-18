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Bomberos controlan en un 95% incendio en vertedero municipal de Chepo

Unidades del Cuerpo de Bomberos lograron controlar en un 95% el incendio registrado en el vertedero municipal de Chepo, en Panamá Este. Tuvieron que utilizar líquido refrigerante para mitigar las llamas y mantendrán monitoreos ante la posibilidad de que se vuelva a incendiar. Ante la gran cantidad de humo tóxico que emana desde este punto se recomienda a los ciudadanos utilizar mascarilla.