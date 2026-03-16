Cae en el Aeropuerto de Tocumen prófuga por homicidio retenida en Estados Unidos

La Policía Nacional dio a conocer que una ciudadana panameña de 27 años, vinculada a un triple homicidio registrado en septiembre de 2022 en Don Bosco, fue capturada tras su llegada al Aeropuerto de Tocumen .

También te puede interesar: Operativos en Panamá: Policía aprehende a 199 personas en las últimas 24 horas

Detalles de la aprehensión y el caso

La sospechosa, sobre quien pesaba una orden de captura internacional, fue retenida en Estados Unidos y trasladada a territorio panameño bajo custodia.

La Policía Nacional informó que la mujer enfrentará cargos por su presunta participación en la muerte de tres personas y la tentativa de homicidio contra otras dos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033657885671018684?s=20&partner=&hide_thread=false Una sospechosa de un triple homicidio registrado en septiembre de 2022 en el corregimiento de Don Bosco, fue retenida en Estados Unidos y enviada a Panamá, siendo aprehendida a su llegada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.



La @policiadepanama informó que se trata de una… pic.twitter.com/etuNbQZTP9 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 16, 2026

El ataque en Plaza Tocumen

El crimen ocurrió la madrugada del 1 de septiembre de 2022. Las víctimas se desplazaban en un vehículo cuando se detuvieron en un puesto de comida ubicado en Plaza Tocumen, momento en el que fueron sorprendidas por un ataque a tiros. Tres personas fallecieron en el lugar, mientras que dos sobrevivieron con heridas de gravedad.

Tras su arribo al Aeropuerto Internacional de Tocumen, la detenida fue puesta bajo estricta vigilancia por las autoridades.

La Policía Nacional comunicó que la ciudadana será remitida de inmediato a órdenes de la Fiscalía Metropolitana, Sección de Homicidio, para continuar con las investigaciones y los trámites legales correspondientes por este caso de alto impacto.