Panamá Nacionales -  16 de marzo de 2026 - 17:04

Cae en el Aeropuerto de Tocumen prófuga por homicidio retenida en Estados Unidos

La Policía Nacional confirmó la aprehensión de una mujer de 27 años en el Aeropuerto de Tocumen, requerida por un violento ataque armado en Plaza Tocumen.

Policía Nacional informa sobre captura de sospechosa en Aeropuerto de Tocumen.

Policía Nacional informa sobre captura de sospechosa en Aeropuerto de Tocumen.

TRporta
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Policía Nacional dio a conocer que una ciudadana panameña de 27 años, vinculada a un triple homicidio registrado en septiembre de 2022 en Don Bosco, fue capturada tras su llegada al Aeropuerto de Tocumen.

Detalles de la aprehensión y el caso

La sospechosa, sobre quien pesaba una orden de captura internacional, fue retenida en Estados Unidos y trasladada a territorio panameño bajo custodia.

La Policía Nacional informó que la mujer enfrentará cargos por su presunta participación en la muerte de tres personas y la tentativa de homicidio contra otras dos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033657885671018684?s=20&partner=&hide_thread=false

El ataque en Plaza Tocumen

El crimen ocurrió la madrugada del 1 de septiembre de 2022. Las víctimas se desplazaban en un vehículo cuando se detuvieron en un puesto de comida ubicado en Plaza Tocumen, momento en el que fueron sorprendidas por un ataque a tiros. Tres personas fallecieron en el lugar, mientras que dos sobrevivieron con heridas de gravedad.

Tras su arribo al Aeropuerto Internacional de Tocumen, la detenida fue puesta bajo estricta vigilancia por las autoridades.

La Policía Nacional comunicó que la ciudadana será remitida de inmediato a órdenes de la Fiscalía Metropolitana, Sección de Homicidio, para continuar con las investigaciones y los trámites legales correspondientes por este caso de alto impacto.

En esta nota:
Seguir leyendo

MIDA impulsa diálogo con ganaderos sobre mejoramiento genético del hato

Embajada de Estados Unidos dona equipos de rescate al SINAPROC para fortalecer atención en Veraguas

MEDUCA y la Asociación de Hoteles reactivan programa educativo para estudiantes de turismo

Recomendadas

Más Noticias