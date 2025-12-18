Panamá Nacionales - 18 de diciembre de 2025 - 18:47
Cambiando Vidas: Avanza el reto para remodelar la residencia de Ruth Vergara y sus dos hijos en Las Garzas
El reto Cambiando Vidas avanza a toda máquina para remodelar la residencia de Ruth Vergara y sus dos hijos en Las Garzas, y mejorar sus condiciones de vida. Los voluntarios también trabajan en la reparación de la vía de acceso a la vivienda. Se requieren más materiales de construcción. Usted puede apoyar esta gran iniciativa escribiendo al WhatsApp: 6449-6777.