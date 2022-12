Carnavales en Los Santos: ¿Cuáles son las actividades de fin de año?

image.png Carnavales en Panamá Archivo

Carnavales por fin de año en diferentes lugares

Para despedir el fin de año con broche de oro, las autoridades de la región de Azuero en la provincia de Herrera, organizan varias actividades bailable y bazares para quienes deseen participar o se dirijan hacia el lugar; también informaron que las autoridades redoblarán la seguridad para que las actividades sean desarrolladas sin ningún inconveniente.

Anteriormente, para la celebración del Año Nuevo, se confirmó la realización de las primeras actividades previas al Carnaval, como son los tradicionales culecos que se realizan en esta fecha en varios sectores de las provincias de Herrera y Los Santos.

Carnavales 2023: 1 de enero mojaderas en Chitré y Las Tablas

Las autoridades de Chitré y Las Tablas, confirmaron la realización de las mojaderas el 1 de enero, fecha en la que las tunas miden fuerzas en su primera presentación tras dos años de suspensión de esta fiesta.

En las fiestas de Navidad, se registraron poca afluencia en el distrito de Chitré, sin embargo se espera la llegada de más personas para las fiestas de fin de año, las autoridades se preparan para ajustar los detalles que de las actividades que dará inicio al verano del 2023.

No podemos olvidar que Panamá a traviesa una sexta ola de Covid-19, razón que ha motivado a las autoridades sanitarias insistir a la población no descuidar las medidas de bioseguridad, en particular la vacunación ya que los carnavales fueron suspendidos por dos años debido a la Covid-19. Panamá celebrará en formato presencial los Carnavales 2023 del 18 al 21 de febrero, destaca hoy un decreto ejecutivo.