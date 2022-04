Científicos panameños se unen a la protesta mundial para exigir acciones contra el cambio climático

Tras la publicación de la última parte del informe del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), el principal análisis científico sobre cambio climático, investigadores de 25 países agrupados en el movimiento Rebelión Científica lanzan acciones de protesta no violenta en exigencia del combate a la crisis climática.

Científicos del mundo protestan ante la falta de acciones contra el cambio climático

"Tomamos esas medidas porque estamos sumamente preocupados, estamos aterrados por la situación que estamos viviendo, es una emergencia, sin embargo no se nota... el mundo está cambiando, los ecosistemas en todas las partes del planeta están cambiando debido al efecto de invernadero, debido al calentamiento global, el clima ya ha cambiado, muy significativamente y eso afecta a todos los procesos biológicos, por ende todos los aspectos de la vida", detalló Sponer.

La científica recalcó que "somos la última generación que podemos asegurar el futuro de la vida y señaló que a los gobiernos les falta la implementación de las acciones y esto es lo que los hace ir a las calles".

"No hay fútbol en un planeta muerto, no debemos preocuparnos por más nada, esta es la prioridad", resalta la bióloga.

Sponer señaló que tenemos hasta el 2030 para reducir las emisiones a la mitad, y adelantó que en caso de no hacerlo no se podrán controlar los efectos del calentamiento global y hay mecanismos retroalimentativos que entrarán en acción y no tendremos control de estos.

"Nosotros como científicos hemos decidido que ya no podemos quedarnos escribiendo informes y ya hemos lanzado suficientes alertas, ya debemos salir a las calles para llamar la atención", indicó Sponer.

La primera acción que harán en Panamá es recibir el informe del IPCC, donde se verán los presupuestos que se deben asignar y las tecnologías que se deben utilizar para implementar las acciones con la intención de reducir el calentamiento, y lo harán público, posterior a esto llamarán a que se haga un Educaton para que todas las entidades educativas se sumen al diálogo y se eduquen en materia climática.

El miércoles estarán en las instalaciones de las naciones que más han contribuido a las emisiones y que se han atrasado, protestarán contra éstas y les entregarán un manifiesto.

Finalmente, el jueves 7 de abril tendrán una concentración en la Cinta Costera y llaman a la ciudadanía a participar de esta acción de protesta para solicitar acciones contra el cambio climático.