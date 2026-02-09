Panamá Nacionales -

Comisión analiza proyecto que establece obligaciones por parte de las promotoras y constructoras de viviendas

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional analiza el proyecto de Ley 212, que regula el otorgamiento de permisos de construcción y establece obligaciones por parte de las promotoras y constructoras. El diputado proponente, Leín Ulate, aseguró que esta iniciativa no consiste en un ataque a las promotoras, sino contar con la debida fiscalización de los proyectos, tras recibir denuncias de residentes por vicios ocultos.