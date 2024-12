Panamá Nacionales -

Comparten recomendaciones para no ser víctimas de hurtos al salir de compras

Especialistas compartieron recomendaciones para no ser víctimas de hurtos al salir de compras durante el fin de año, entre ellas, no utilizar los vehículos como depósitos de artículos de valor, y no perder el contacto visual al cerrar los autos.