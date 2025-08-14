Confirmado por el MEDUCA: Este viernes no habrá clases en el distrito de Panamá

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) informó que el viernes 15 de agosto de 2025 no habrá clases en los centros educativos del distrito de Panamá, en la provincia de Panamá, debido a la conmemoración de los 506 años de la Fundación de Panamá La Vieja. Las actividades académicas se reanudarán el lunes 18 de agosto, de acuerdo con el calendario escolar oficial.

Suspensión de clases por el MEDUCA aplica solo para el distrito capital

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/1955695570271494146&partner=&hide_thread=false Feriado del 15 de agosto en Panamá: quiénes tienen día librehttps://t.co/Z0uSZzWdaP — Telemetro (@Telemetro) August 13, 2025

La fecha, de carácter cívico y local, no es un feriado nacional, por lo que en el resto del país las clases y labores continuarán con normalidad, salvo que el empleador otorgue el día libre de manera voluntaria.

En el distrito de Panamá, estarán libres:

Docentes y estudiantes de escuelas oficiales y particulares.

Funcionarios públicos, debido al cierre de instituciones estatales en la ciudad capital.

Actividades por la Fundación de Panamá La Vieja

El Patronato de Panamá Viejo y el Municipio de Panamá han organizado una agenda de actividades que incluye actos culturales, recorridos históricos y eventos familiares para conmemorar la fundación de la primera ciudad española en el litoral pacífico americano en 1519.