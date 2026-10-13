Conozca las Agroferias del IMA para este miércoles 14 de octubre

Agroferias del IMA. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 14 de octubre en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del IMA para este miércoles 14 de octubre Colón Policentro Deportivo de Cativá, en el distrito de Colón. Panamá Oeste Cancha de La Hermita, distrito de San Carlos. Herrera Junta Comunal de El Rincón, distrito de Santa María. Chiriquí Cancha comunal de La Estrella, distrito de Bugaba. Panamá Este Isla Chepillo, en el distrito de Chepo. Aquí están las agroferias del IMA programadas para este 14 de octubreVerifica las sedes de cada feriaTodas inician desde las 8amRecuerda llevar bolsa reutilizablePor un Panamá que consume lo nuestro #ConPasoFirme pic.twitter.com/i7IiAIKFvL — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 13, 2026