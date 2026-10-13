Conozca las Agroferias del IMA para este miércoles 14 de octubre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 14 de octubre en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA para este miércoles 14 de octubre
Colón
- Policentro Deportivo de Cativá, en el distrito de Colón.
Panamá Oeste
- Cancha de La Hermita, distrito de San Carlos.
Herrera
- Junta Comunal de El Rincón, distrito de Santa María.
Chiriquí
- Cancha comunal de La Estrella, distrito de Bugaba.
Panamá Este
- Isla Chepillo, en el distrito de Chepo.