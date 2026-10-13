Panamá Nacionales -  13 de octubre de 2026 - 14:22

Conozca las Agroferias del IMA para este miércoles 14 de octubre

El IMA recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras en las Agroferias es obligatorio presentar su cédula de identidad.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 14 de octubre en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA para este miércoles 14 de octubre

Colón

  • Policentro Deportivo de Cativá, en el distrito de Colón.

Panamá Oeste

  • Cancha de La Hermita, distrito de San Carlos.

Herrera

  • Junta Comunal de El Rincón, distrito de Santa María.

Chiriquí

  • Cancha comunal de La Estrella, distrito de Bugaba.

Panamá Este

  • Isla Chepillo, en el distrito de Chepo.

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