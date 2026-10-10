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Contralor anuncia medidas para agilizar gestión de ayuda humanitaria

El contralor general de la República de Panamá, Anel Flores, anunció que se ha habilitado a las juntas comunales el uso de fondos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piops) y del Impuesto de Bien Inmueble para brindar ayuda a las comunidades durante la emergencia por el sismo. Al igual se permitirá el uso de los vehículos oficiales sin salvoconducto, para brindar traslados.