Metro de Panamá mantiene suspendido el servicio este sábado por nuevas réplicas

El Metro de Panamá informó que el servicio comercial de las Líneas 1 y 2 continúa suspendido este sábado 10 de octubre de 2026, debido al registro de nuevas réplicas tras el sismo ocurrido el viernes 9 de octubre. La medida se mantiene de forma preventiva mientras avanzan las inspecciones para evaluar las condiciones de seguridad del sistema.

La entidad explicó que las labores de inspección, iniciadas durante la noche del viernes, continuaron en horas de la mañana de este sábado, con la participación de personal técnico de la institución y empresas contratistas.

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¿Cuándo se reanudará el servicio del Metro de Panamá?

Hasta el momento, el Metro de Panamá no ha anunciado una hora para la reanudación de las operaciones en las Líneas 1 y 2, debido a que las evaluaciones técnicas continúan.

La institución exhortó a los usuarios a mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde se comunicarán las actualizaciones sobre el estado del servicio y cualquier decisión relacionada con su restablecimiento.