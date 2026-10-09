Lotería Nacional suspende sorteo dominical 11 de octubre: esta es la nueva fecha

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció que el sorteo dominical del domingo 11 de octubre de 2026 fue reprogramado debido a los recientes acontecimientos sísmicos registrados en Panamá. La institución informó que la medida busca garantizar la seguridad de sus funcionarios, billeteros y compradores.

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¿Cuándo se realizará el sorteo de la Lotería Nacional?

Según el comunicado oficial, el sorteo que estaba programado para el domingo 11 de octubre se realizará el lunes 12 de octubre de 2026, a las 3:00 p.m. La institución aclaró que, aunque se modificó la fecha, la hora del sorteo se mantiene sin cambios.

El sorteo dominical de la Lotería Nacional de Beneficencia se realizará el lunes 12 de octubre de 2026. pic.twitter.com/IToJuzwmdc — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2026

El ajuste fue anunciado como una medida temporal, luego del fuerte sismo registrado este viernes 9 de octubre en Panamá y sus posteriores réplicas.

Lotería Nacional revisa sus agencias tras el sismo

La Lotería Nacional también informó que se encuentra realizando una revisión de la infraestructura de sus agencias para identificar posibles afectaciones ocasionadas por los recientes movimientos sísmicos.

Estas inspecciones forman parte de las medidas preventivas adoptadas por la entidad para proteger a sus colaboradores y al público.

La institución reiteró que cualquier otro cambio relacionado con sus actividades será comunicado oportunamente a través de sus canales oficiales.

Por el momento, el sorteo permanece programado para el lunes 12 de octubre, a las 3:00 p.m., conforme al anuncio de la Lotería Nacional de Beneficencia.