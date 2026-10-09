PASE-U: Caja de Ahorros suspende entrega de tarjetas PUNCH este sábado 10 de octubre

Caja de Ahorros anunció la suspensión de la entrega de tarjetas Clave PUNCH del PASE-U

La Caja de Ahorros informó que fue suspendida la entrega de tarjetas PUNCH del programa PASE-U , programada para este sábado 10 de octubre de 2026 en el distrito de Jirondai, ubicado en la comarca Ngäbe-Buglé. La medida afecta a los beneficiarios que tenían previsto acudir a recibir sus tarjetas durante esa jornada.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Dónde se suspendió la entrega de tarjetas del PASE-U?

Según la comunicación de la entidad bancaria, la suspensión corresponde a la jornada programada para el sábado 10 de octubre en el distrito de Jirondai, en la comarca Ngäbe-Buglé.

La @CajadeAhorrosPA informó que quedan suspendidas las entregas de las tarjetas Punch a los beneficiarios del programa PASE-U, previstas para este sábado 10 de octubre en el distrito de Jirondai, en la comarca Ngäbe-Buglé. pic.twitter.com/Gdg5QP6hoE — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2026

El anuncio se refiere específicamente a la entrega de las tarjetas PUNCH, utilizadas por los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

Por el momento, la información proporcionada no detalla los motivos de la suspensión ni establece una nueva fecha para realizar la entrega.

¿Cuándo se reanudará la entrega de tarjetas PUNCH?

La Caja de Ahorros no ha informado, en los datos compartidos, cuándo se reprogramará la jornada suspendida.

Se recomienda a los beneficiarios y acudientes mantenerse atentos a los canales oficiales de la Caja de Ahorros y del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), donde podrán conocer las próximas actualizaciones sobre la entrega de tarjetas.