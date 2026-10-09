Bocas del Toro Nacionales -  9 de octubre de 2026 - 10:17

Pago del PASE-U 2026: lugares de la entrega del IFARHU para este 10 de octubre

La entrega de la nueva tarjeta PASE-U y del primer pago de 2026 finaliza en la provincia de Bocas del Toro.

Pago del PASE-U 2026 en Bocas del Toro.

Pago del PASE-U 2026 en Bocas del Toro.

Imagen generada con IA
Ana Canto
Por Ana Canto

El calendario de pago del PASE-U, emitido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), establece las escuelas cuyos estudiantes recibirán su desembolso mediante la nueva tarjeta de débito en la región de Jirondai, en la provincia de Bocas del Toro para el sábado 10 de octubre.

Pagos del PASE-U en Jirondai

Buri

  • C.E.B.G. Alto Guabo
  • C.E.B.G. Pueblo Nuevo
  • Esc. Alto del Valle
  • Esc. Candelilla
  • Esc. Chiriquí Malí
  • Esc. El Higo Anexa de Cañazas
  • Esc. El Valle Abajo
  • Esc. Guarumito
  • Esc. Guayabal
  • Esc. La Loma Anexa Cañazas
  • Esc. Las Sabanas
  • Esc. Palmito
  • Esc. Wary
  • Esc. Oriente

Centro de entrega

  • Centro Educativo Pueblo Nuevo

Guariviara

  • Esc. Caño Sucio
  • Esc. Cerro Ñeque
  • Esc. Chalite
  • Esc. Coclesito
  • Esc. Drigary
  • Esc. Druri
  • Esc. Dudori
  • Esc. Giali
  • Esc. Guariviara
  • Esc. Monte Lirio
  • Esc. Quebrada Cayuco
  • Esc. Tigre
  • Esc. Tobori
  • Esc. Zorra

Man Creek

  • Esc. Alto Caña
  • Esc. Alto Mancreek
  • Esc. Barranquilla
  • Esc. Boca de Guariviara
  • Esc. Boca de Mancreeck
  • Esc. Dayra
  • Esc. Guabal
  • Esc. Mananti
  • Esc. Mancreeck
  • Esc. Nueva Esperanza
  • Esc. Pueblo Mesa
  • Esc. Quebrada Venado

Centro de entrega

  • Escuela Quebrada Cayuco

Horario de atención

  • De 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

En esta nota:
Seguir leyendo

Pago del PASE-U 2026: lugares de la entrega del IFARHU para este 9 de octubre

PASE-U hoy: escuelas que reciben la tarjeta del IFARHU este jueves 8 de octubre

Tarjetas PUNCH del IFARHU: Caja de Ahorros instalará puntos de pago en comarcas indígenas

Recomendadas

Más Noticias