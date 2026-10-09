PASE-U: estas son las escuelas que reciben tarjetas del IFARHU este viernes y sábado

IFARHU continúa la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa este viernes 9 y sábado 10 de octubre de 2026 con la entrega de tarjetas PUNCH del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en Bocas del Toro y Kankintú, comarca Ngäbe-Buglé. Los beneficiarios deben verificar la fecha y el punto de atención asignado a su centro educativo.

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PASE-U: escuelas programadas para el viernes 9 de octubre

Para este viernes, el cronograma contempla centros educativos de Chiriquí Grande y otras comunidades incluidas en la jornada.

Entre las escuelas programadas se encuentran:

C.E.B.G. Bajo Cedro.

Escuela El Escobal.

Escuela La Conga.

Escuela Quebrada de Garza.

Escuela Río Auyama.

Escuela Bahía La Ballena.

Escuela Dionisia G. de Ayarza.

Escuela Las Piñas.

Escuela Quebrada El Bajo.

Escuela Quebrada Limón.

Escuela Alto La Gloria.

Escuela Las Cañas.

Escuela Los Chiricanos.

Escuela Los Molejones.

Escuela Miramar.

C.E.B.G. Punta Peña.

Escuela Cañazas.

I.P.T. Chiriquí Grande.

Escuela Alto Cedro.

Escuela Palma Real.

Escuela Punta Robalo.

Escuela Valle Seco.

Escuela Chiriquicito N.° 1.

Escuela Chiriquicito N.° 2.

Escuela Nueva Estrella.

Escuela Rambala.

C.E.B.G. El Norteño.

C.E.B.G. La Mina.

Escuela Buena Vista.

Escuela Dos Bocas.

Escuela Filo Verde.

Escuela Loma de Agua.

Escuela Los Santos.

Escuela Quebrada Negrita.

Escuela Quebrada Pita.

Escuela Santa Marta.

Escuela Silico Creek.

C.E.B.G. Alto Guabo.

C.E.B.G. Pueblo Nuevo.

Escuela Alto del Valle.

Escuela Candelilla.

Escuela Chiriquí Malí.

Escuela El Higo Anexa de Cañazas.

Escuela El Valle Abajo.

Escuela Guarumito.

Escuela Guayabal.

Escuela La Loma Anexa Cañazas.

Escuela Las Sabanas.

Escuela Palmito.

Escuela Wary.

Escuela Oriente.

Entre los puntos señalados en el calendario figuran I.P.T. Chiriquí Grande, Bajo Cedro, Miramar, Punta Peña, Punta Robalo, Rambala, Tuwai, Jirondai, Buri y C.E.B.G. Pueblo Nuevo, según la asignación correspondiente a cada escuela.

PASE-U: escuelas programadas para el sábado 10 de octubre

Para el sábado 10 de octubre, el cronograma incluye los siguientes centros educativos:

Escuela Caño Sucio.

Escuela Cerro Ñeque.

Escuela Chalite.

Escuela Coclesito.

Escuela Drigary.

Escuela Druri.

Escuela Dudori.

Escuela Giali.

Escuela Guariviara.

Escuela Monte Lirio.

Escuela Quebrada Cayuco.

Escuela Tigre.

Escuela Tobori.

Escuela Zorra.

Escuela Alto Caña.

Escuela Alto Mancreek.

Escuela Barranquilla.

Escuela Boca de Guariviara.

Escuela Boca de Mancreek.

Escuela Dayra.

Escuela Guabal.

Escuela Mananti.

Escuela Mancreek.

Escuela Nueva Esperanza.

Escuela Pueblo Mesa.

Escuela Quebrada Venado.

¿Qué necesitan los acudientes para retirar la tarjeta PUNCH?

De acuerdo con el IFARHU, los acudientes deben presentar su cédula de identidad personal vigente y haber descargado previamente la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros para realizar la validación correspondiente.

La institución recomienda no acudir acompañados de estudiantes ni de otras personas, con el objetivo de facilitar el proceso de entrega.

Los beneficiarios pueden consultar el calendario y los puntos de atención en los canales oficiales del IFARHU.