Panamá Nacionales -  8 de octubre de 2026 - 10:39

Pago del PASE-U 2026: lugares de la entrega del IFARHU para este 9 de octubre

La entrega de la nueva tarjeta PASE-U y del primer pago de 2026 finaliza en la provincia de Bocas del Toro y en la comarca Ngäbe Buglé.

Pago del PASE-U 2026.

Pago del PASE-U 2026.

Imagen generada con IA
Ana Canto
Por Ana Canto

El calendario de pago del PASE-U, emitido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), establece las escuelas cuyos estudiantes recibirán su desembolso mediante la nueva tarjeta de débito en la región de Chiriquí Grande, en la provincia de Bocas del Toro para el viernes 9 de octubre.

Pagos del PASE-U en Chiriquí Grande

Bajo Cedro

  • C.E.B.G. Bajo Cedro
  • Esc. El Escobal
  • Esc. La Conga
  • Esc. Quebrada de Garza
  • Esc. Río Auyama

Chiriquí Grande

  • Esc. Bahía La Ballena
  • Esc. Dionisia G. de Ayarza
  • Esc. Las Piñas
  • Esc. Quebrada El Bajo
  • Esc. Quebrada Limón

Miramar

  • Esc. Alto La Gloria
  • Esc. Las Cañas
  • Esc. Los Chiricanos
  • Esc. Los Molejones
  • Esc. Miramar

Punta Peña

  • C.E.B.G. Punta Peña
  • Esc. Cañazas
  • I.P.T. Chiriquí Grande

Punta Róbalo

  • Esc. Alto Cedro
  • Esc. Palma Real
  • Esc. Punta Róbalo
  • Esc. Valle Seco

Rambala

  • Esc. Chiriquicito N.º 1
  • Esc. Chiriquicito N.º 2
  • Esc. Nueva Estrella
  • Esc. Rambala

Tuwai

  • C.E.B.G. El Norteño
  • C.E.B.G. La Mina
  • Esc. Buena Vista
  • Esc. Dos Bocas
  • Esc. Filo Verde
  • Esc. Loma de Agua
  • Esc. Los Santos
  • Esc. Nueva Estrella
  • Esc. Quebrada Negrita
  • Esc. Quebrada Pita
  • Esc. Santa Marta
  • Esc. Silico Creeck

Centro de entrega

  • Arena Deportiva de Changuinola

Horario de atención

  • De 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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