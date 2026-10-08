Pago del PASE-U 2026: lugares de la entrega del IFARHU para este 9 de octubre

El calendario de pago del PASE-U, emitido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), establece las escuelas cuyos estudiantes recibirán su desembolso mediante la nueva tarjeta de débito en la región de Chiriquí Grande, en la provincia de Bocas del Toro para el viernes 9 de octubre.