PASE-U hoy: escuelas que reciben la tarjeta del IFARHU este jueves 8 de octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa este jueves 8 de octubre de 2026 con la entrega de tarjetas PUNCH vinculadas al PASE-U en Bocas del Toro. El cronograma contempla 14 centros educativos del distrito de Changuinola, cuyos beneficiarios deben verificar la fecha y el lugar de atención correspondiente.

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PASE-U: escuelas programadas para el jueves 8 de octubre

De acuerdo con el cronograma del IFARHU, las siguientes escuelas están programadas para esta jornada:

C.E.B.G. Bilingüe Finca 32.

Escuela Bilingüe Teobroma.

C.E.B.G. Finca 62.

Escuela Finca 61.

Escuela Finca 64.

Escuela Finca 67.

Colegio Bilingüe Changuinola.

Escuela Bilingüe Changuinola.

Escuela Bilingüe Finca 41.

Escuela Finca 43.

Escuela Finca 44.

I.P.T. Bocas del Toro.

Escuela Bilingüe Finca 66.

Centro Betel Changuinola.

¿Dónde se entregan las tarjetas PUNCH del IFARHU?

El calendario señala la Arena Deportiva de Changuinola, en Bocas del Toro, como centro de atención para las escuelas programadas este jueves 8 de octubre.

Los beneficiarios deben verificar la información correspondiente a su centro educativo antes de acudir.

¿Hasta cuándo continúa la entrega de tarjetas del PASE-U?

El cronograma pendiente del IFARHU contempla jornadas adicionales para el viernes 9 y sábado 10 de octubre de 2026, con otros centros educativos de Bocas del Toro y áreas de la comarca Ngäbe-Buglé.

Los interesados pueden consultar las actualizaciones oficiales en el sitio web del IFARHU para confirmar la programación correspondiente a su escuela.