Sismo en Panamá: ¿qué artículos y alimentos puedes donar?

La Alcaldía de Panamá anunció la habilitación de un centro de acopio este sábado 10 de octubre de 2026, con el objetivo de recolectar donaciones para las familias del interior del país afectadas por los sismos registrados en Panamá. La jornada se desarrollará en la planta baja del edificio Hatillo, en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

A través de sus canales informativos, el Municipio hizo un llamado a la ciudadanía para contribuir con alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, insumos médicos y otros productos de primera necesidad.

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¿Qué donaciones recibe el centro de acopio de la Alcaldía de Panamá?

La Alcaldía detalló que las personas interesadas podrán entregar los siguientes artículos:

Alimentos no perecederos: productos enlatados, arroz, pasta, avena, galletas, leche en polvo, fórmulas para bebés y agua embotellada.

Artículos de higiene: jabones, cepillos y pastas dentales, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales y toallitas húmedas.

Insumos médicos: gasas, vendas, curitas, guantes desechables, alcohol, solución salina, mascarillas y botiquines de primeros auxilios.

Otros productos: útiles escolares y alimentos para mascotas.

La institución aclaró que por el momento no se estarán recibiendo donaciones de ropa.

La iniciativa busca reunir productos de primera necesidad para apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia sísmica.