Contraloría inicia auditoría en el fondo sindical dentro del seguro educativo

El ente fiscalizador llevará a cabo las diligencias necesarias para recopilar los elementos de juicio que permitan esclarecer los hechos. Para ello, se realizarán entrevistas, se designarán peritos y se efectuarán inspecciones conforme a las normas, pruebas técnicas y procedimientos de auditoría establecidos por la ley, según indicó la Contraloría en un comunicado oficial.

Contraloría inicia auditoría en el fondo sindical

Estos fondos son gestionados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), a través del Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL).

La decisión de auditar estos recursos se toma luego de las declaraciones del presidente José Raúl Mulino, quien afirmó que “La Contraloría de la Nación va a auditar los fondos de SUNTRACS que recibe de distintas entidades gubernamentales y no autorizará ningún desembolso a nadie, ni a SUNTRACS ni a ninguna organización sindical, hasta que esas auditorías no se terminen. No es cierto que con el bolsillo del pueblo panameño, porque eso viene de nuestros impuestos, vamos a estar subvencionando la anarquía y la subvención por parte de todos estos facinerosos, al SUNTRACS me refiero”.