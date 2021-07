Cortizo: Cambios en el Gabinete dependerán de la transparencia en la ejecución presupuestaria

“Los cambios en el equipo de trabajo, es probable que los haga en algún momento, cuando así lo decida; ¿cómo mido yo el trabajo de un equipo en mi administración?, sencillo, usted ejecuta o no ejecuta, usted ejecuta de manera transparente o no ejecuta. La ejecución presupuestaria es uno de los factores que yo mido; y yo les recuerdo a ustedes que la ejecución de esta administración el año pasado fue superior a la de los 10 últimos años, y en pandemia… Yo entiendo y respeto a quienes dicen que debe haber un cambio, pero no son cambios por cambios”, precisó Cortizo.