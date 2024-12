Cruz Roja Panameña aclara canales oficiales para donaciones ante incremento de estafas

Cruz Roja Panameña advierte de posibles fraudes

La @CruzRojaPanama aclara que las donaciones para la institución se solicitan y gestionan "únicamente a través de nuestros canales oficiales" que son sus redes sociales y página web https://t.co/LisMlSy2yo.



Ante cualquier duda sobre la legitimidad de una solicitud de donación…

Ante la creciente preocupación por posibles fraudes, la organización hace un llamado a la ciudadanía a ser cautelosa y a verificar siempre la legitimidad de cualquier solicitud de donación. En caso de duda, se recomienda comunicarse directamente con la Cruz Roja Panameña a través del número telefónico 315-1389 o enviar un correo a la dirección oficial [email protected].

La Cruz Roja Panameña también destaca que no acepta recibos de donación emitidos por personas individuales ni fuera de los canales oficiales. Para evitar caer en estafas, la institución insta a la población a no entregar dinero a personas no autorizadas o que no puedan identificarse como representantes oficiales.

En caso de recibir solicitudes sospechosas, se recomienda confirmar la validez de las mismas a través de los canales oficiales mencionados.