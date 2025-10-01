Panamá Nacionales -

Declaran alerta sanitaria por laringotraqueítis avícola en San José de Veraguas

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario declaró alerta sanitaria ante la detección de la enfermedad laringotraqueítis avícola en el corregimiento de San José, distrito de San Francisco, provincia de Veraguas. Las autoridades detallan que está enfermedad afecta a las aves domésticas y silvestre, sin embargo, no representa un riesgo para los humanos.