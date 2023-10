Denuncian al alcalde de Capira por supuesto abuso e intimidación laboral

La gobernadora de Panamá Oeste, Sindy Smith, al ser consultada acerca del suceso, compartió que no ha recibido ninguna denuncia formal relacionada a acoso en el lugar de trabajo. Agregó que, entre sus funciones, se encarga de atender quejas administrativas y no las vinculadas a situaciones laborales.

La abogada de las juezas, Dalys de Vasconez, resaltó que se está denunciando al alcalde por extralimitación de funciones y acoso laboral constante.

Seis juezas de paz denunciaron acoso laboral y extralimitación de funciones por parte del Alcalde de Chame, incluso dicen haber sufrido amenazas personales y hacia sus familias. #TReporta pic.twitter.com/AvWL8wYNWy — Telemetro Reporta (@TReporta) October 12, 2023

Por su parte, en una entrevista realizada por el medio Telemetro Reporta, el alcalde Abdul Juliao dijo que jamás permitiría el acoso laboral, afirmando: "Yo no permito que me estén acusando de acoso laboral, porque no es así. Al contrario, todo el tiempo les he ayudado".

En sus declaraciones, el representante principal del municipio capireño, agregó que ha recibido quejas de personas que expresan su descontento con la atención por las juezas de paz. Menciona que ha tenido conocimiento que las responsables no asisten a sus puestos laborales y no existe un trato agradable hacia los denunciantes.

José Bertancur, asesor legal de la alcaldía, comentó que una Comisión Técnica Distrital es quien investiga las quejas ligadas con los jueces de paz.

En cuanto a la posibilidad de que puedan ser destituidas, Betancur señaló que será la comisión la encargada de proporcionar recomendaciones al alcalde sobre las acciones a tomar.