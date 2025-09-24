Panamá Nacionales -

Detallan operativo de seguridad y tránsito por realización de Premios Juventud

Autoridades de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y representantes de la empresa Magic Dreams dieron detalles sobre el operativo de seguridad y circulación vehicular coordinado para agilizar la movilidad ante el desarrollo de los Premios Juventud 2025, que será este jueves 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Figali ubicado en Amador.