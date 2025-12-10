Panamá Nacionales -

Dictan detención provisional a Héctor Brands por presunto enriquecimiento injustificado

Un juez de garantías legalizó la aprehensión y dictó medida de detención provisional contra el exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, tras incrementar su patrimonio por más de 3 millones de dólares, entre 2021 y 2024, de acuerdo con la Fiscalía. Durante la audiencia se revelaron detalles sobre la Operación Bávaro.