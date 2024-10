Diputado Jonathan Vega reacciona ante la situación registrada ayer en la Comisión de Credenciales

Hoy, en su intervención, indicó que en "ningún momento" le faltó el respeto al exdiputado Herrera al realizarle las consultas sobre su parentesco con la actual ministra de Cultura, su voto a favor a la Ley 406, que aprobó el contrato de concesión entre el Estado y Minera Panamá, y cómo podría Herrera evitar que su empresa representara un conflicto de interés con su rol en la Caja de Ahorros.

"Hago responsable, a usted señor José Herrera de cualquier tema que tenga que ver con mi seguridad y mi vida, porque también me llegaron a mis oídos que usted me amenazó de muerte a mi persona, y lo hago responsable a usted de cualquier tema o lesión que em ocurra en cualquier momento que ocupe esta curul", sostuvo el diputado. "Hago responsable, a usted señor José Herrera de cualquier tema que tenga que ver con mi seguridad y mi vida, porque también me llegaron a mis oídos que usted me amenazó de muerte a mi persona, y lo hago responsable a usted de cualquier tema o lesión que em ocurra en cualquier momento que ocupe esta curul", sostuvo el diputado.

En la sesión del lunes 21 de octubre, el exdiputado Herrera se rehusó a responder los cuestionamientos del diputado de la coalición Vamos.

"No le voy a responder ninguna. Le faltó respeto a mi familia. Mi hija es la primera bailarina del país. Usted lo que es, es un atrevido; y si estuviera más joven, lo esperara allá afuera".