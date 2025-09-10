Diputados reaccionan ante advertencia de Moody's Ratings sobre posibilidad perder el grado de inversión de Panamá

Las diputadas Paulette Thomas y Walkiria Chandler hicieron un llamado al gobierno a avanzar en materia de transparencia, lucha contra la corrupción, y en combatir el déficit y la evasión fiscal, esto ante las proyecciones de la calificadora Moody’s Ratings, que estima que Panamá crecerá cerca del 4%, pero advierte la posibilidad de perder el grado de inversión.