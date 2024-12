El expresidente Cortizo reaccionó a la reunión entre el presidente Mulino y otros exmandatarios

El expresidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo , indicó que no asistió a la reunión con el presidente de José Raúl Mulino y otros exmandatarios, realizada ayer, cuyo objetivo era conversar sobre diversos temas del país, entre ellos las recientes declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el Canal de Panamá.

"Por razones personales, no pude asistir a la reunión de hoy en la Presidencia de la República. Como expresidente, apoyo las declaraciones del Presidente José Raúl Mulino y me uno a los expresidentes que firmaron el comunicado que afirma que "la soberanía de nuestro país y nuestro Canal no son negociables"", indicó el exmandatarios.