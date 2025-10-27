Panamá Nacionales -

El Hospital Modular se encuentra en total abandono y deterioro

En total abandono y deterioro, sin luz, con estructuras corroídas por el óxido, grietas en los pisos, aires acondicionados cubiertos de maleza y tuberías de cobre vandalizadas, así se encuentra actualmente el Hospital Modular, el cual fue adquirido por más de 10 millones de dólares durante la pasada administración de gobierno para la atención de pacientes con COVID-19. Diputados de la bancada Seguimos realizaron un recorrido por las instalaciones y solicitarán a la Contraloría de la República que desarrolle una auditoría y al Ministerio Público una investigación.