Embajada de Estados Unidos abre inscripciones para programa de intercambio educativo

La Embajada de Estados Unidos en Panamá invita a estudiantes y profesionales panameños a participar en diversos programas de intercambio educativo, entre los que se destacan el Study of the U.S. Institute (SUSI) para Mujeres Líderes Estudiantiles Indígenas o Afrodescendientes y el SUSI para Estudiantes Universitarios Líderes en Emprendimiento Social.