Establecen nuevas medidas para el ingreso de viajeros a Panamá

Los viajeros que no estén vacunados contra el COVID, deberán presentar una prueba de COVID PCR o de antígeno con resultado no detectado de hasta 72 horas de vigencia.

En ese sentido, el viajero deberá registrar de forma digital la constancia de su vacunación previo al viaje o presentar de forma física la tarjeta de vacunación en el puerto de entrada al país.

Igualmente, todo viajero que ingrese a Panamá, por vía aérea, terrestre o marítima, utilizando medios comerciales o privados, que no esté vacunado o no cuente con al menos dos dosis, deberá presentar prueba de COVID PCR o de antígeno con resultado no detectado de hasta 72 horas de vigencia, o realizarla sin costo, en el puerto de entrada al país.