Falta de nombramiento de actuario podría retrasar presentación de nuevo informe actuarial de la CSS

Cara a Cara con Aida de Maduro, presidenta de la Junta Directiva de la CSS

“Para que se entreguen los informes de la Junta Técnica Actuarial deben estar los tres actuarios, a uno de los actuarios se le venció el periodo, eso quiere decir que… no se van a poder hacer los informes actuariales porque para poderlos presentar tienen que estar nombrados los tres actuarios… estamos hablando de los estados financieros del año 2021 finalizando el 2022, eso nos va a hacer que todos los años sigamos desfasados… si no se nombra el tercer actuario, volvemos a estar en la misma situación de antes que era la justificación de por qué no se presentaban los informes actuariales”, enfatizó De Maduro.

Indicó que la presentación de los informes actuariales del estado financiero es uno de los instrumentos de transparencia que requiere la ciudadanía para poder saber qué está pasando con la CSS.

Por otro lado, señaló que el último informe actual que se presentó fue el del 2020, y en base al mismo, la junta Técnica Actuarial hizo una serie de recomendaciones puntuales sobre el monto de los fondos que serán transferidos de las reservas de la CSS a la operación programa de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte.

“Esa parte ha ido progresando en su monto desde el informe de 2018, 2019 y 2020, que son los últimos que se han recibido en este periodo y ha ido evolucionando de B/.49 millones más o menos, B/.215 millones, y ahora estamos en B/.517 millones, esas son cifras muy específicas que son puntualizadas en el informe de la Junta Técnica Actuarial, en el resto no hay recomendaciones tan puntuales, simplemente corren diferentes escenarios en donde hay variables que son los parámetros que se utilizan para medir hasta dónde llega o si puede seguir operando el sistema de pensiones sin que esté en la crisis que está actualmente”, explicó.

Por otro lado, aclaró que la Junta Directiva de la CSS está obligada simplemente a dar recomendaciones en base a lo que presenta el informe de la Junta Técnica Actuarial, las mismas son presentadas al Ejecutivo para que, sobre aquellas que son aceptadas, se den las modificaciones a la ley que sean requeridas.

“Lo que decide la Junta Directiva no se convierte en automático, ni en ley, no es como se ha estado anunciando de que ya lo que se determine es lo final y eso quiere decir que se va a adoptar X o Y medida de acuerdo a lo que diga la Junta Directiva, eso no es así y es importante que la ciudadanía lo conozca de esa manera, porque para eso siguen abiertos otros diálogos que continúan con el tema de la CSS, la sostenibilidad de la institución en su contexto, de su reestructuración”, remarcó.