Feriados de abril en Panamá: días libres oficiales y calendario completo

Durante la conmemoración de la Semana Santa en Panamá en el mes de abril, se contemplan días de descanso para los servidores públicos y colaboradores de la empresa privada, sujetos a la naturaleza de sus funciones y a la normativa vigente de las empresas y de las entidades estatales.

De acuerdo con el calendario oficial, la Semana Mayor se extenderá del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Los días centrales de la festividad comprenderán del jueves 2 al domingo 5 de abril; sin embargo, es el Viernes Santo (3 de abril) el que mantiene un carácter especial según la ley.

Viernes Santo: normativa y pago de recargos

Según el Código de Trabajo de Panamá, el Viernes Santo es considerado un día de descanso obligatorio (Duelo Nacional). En consecuencia, se aplican las siguientes reglas para quienes deban trabajar esa jornada:

Recargo salarial: El trabajador deberá recibir un recargo del 150 % sobre su salario ordinario.

Descanso compensatorio: El empleado tiene derecho a que se le conceda otro día de descanso proporcional durante la semana.

Cálculo: El recargo mencionado incluye la remuneración correspondiente al día de descanso.

La aplicación de estos beneficios busca garantizar el derecho al descanso y la compensación justa por servicios prestados en fechas de importancia nacional y religiosa.

Próximo día libre en Panamá: 1 de mayo, Día del Trabajador

Tras la conmemoración de la Semana Santa, el siguiente día de descanso obligatorio en el calendario nacional de Panamá será el viernes 1 de mayo de 2026. En esta fecha se conmemora el Día Internacional del Trabajador.